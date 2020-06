Trump minaccia il ricorso all'esercito

"Militari pesantemente armati per riprendere il controllo delle strade"

Una mano sulla Bibbia e la minaccia di fare ricorso all'esercito per "riprendere il controllo delle strade". Al settimo giorno di proteste contro le violenze della polizia, innescate dall'uccisione di George Floyd, il presidente Trump ha parlato di atti di "terrorismo interno" e sollecitato la mobilitazione della Guardia Nazionale. "Se sindaci e governatori non saranno in grado di proteggere i cittadini - la promessa di Trump, poco dopo la dispersione con i lacrimogeni di una manifestazione pacifica proprio davanti alla Casa Bianca - risolverò rapidamente il problema al posto loro".

Un momento delle proteste a Washington, prima dell'entrata in vigore del coprifuoco Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

"Non sono proteste pacifiche, ma terrorismo interno"

"Oggi ho fortemente raccomandato a ogni governatore del paese di mobilitare la Guardia Nazionale, in misura sufficiente a riprendere il controllo delle strade - ha detto il Presidente -. Sindaci e governatori devono ricorrere a spiegamenti eccezionali di forze dell'ordine fino a che le violenze saranno domate". "Proprio mentre sto parlando - ha poi aggiunto - sto procedendo allo spiegamento di migliaia e migliaia di soldati pesantemente armati, di ulteriore personale militare e delle forze dell'ordine, per porre fine alle rivolte, ai saccheggi, agli atti vandalici e a tutti gli attacchi alla proprietà privata". "Ciò a cui stiamo assistendo - ha poi ancora detto Trump - non sono proteste pacifiche, ma terrorismo interno. Distruggere vite innocenti e versare sangue innocente è un'offesa all'umanità e un crimine contro Dio. L'America ha bisogno di costruire, non di distruggere, di cooperare, non di spaccarsi, di sicurezza, non di anarchia".

Già oltre venti gli stati americani che hanno risposto all'appello di Trump e mobilitato la Guardia Nazionale. Più di una quarantina le città che hanno disposto un coprifuoco notturno.