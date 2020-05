È tesissima la situazione in strada negli Stati Uniti dove decine di auto della polizia sono state date alle fiamme nei giorni successivi alla morte di un afroamericano soffocato da un agente. Da Washington a New York, Los Angeles in almeno 25 città, ci sono stati scontri di piazza acuiti anche dalle tesioni della pandemia. Decine di migliaia di persone hanno affollato le strade dei centri urbani anche senza mascherina. Il presidente Donald Trump intanto festeggiava la ripresa dei lanci statunitensi nello spazio insieme ai dirigenti della NASA.

Los Angeles

A Los Angeles la polizia ha sfoderato i blindati mentre i manifestanti scandivano ``"Black Lives Matter" a pochi passi dagli scudi della polizia che ha usato manganelli e proiettili di gomma per far indietreggiare la folla. Pochi angoli dell'America sono rimasti tranquilli. Molte sono state le questure di polizia assaltate o date alle fiamme come a Reno, a Fargo ma anche in Dakota e a Richmond, in Virginia. Dopo i tumulti di venerdì, folle fatte da bianchi, neri, ispanici hanno tenuto manifestazioni per lo più pacifiche in dozzine di città, anche se in seguito ci sono state violenze come accaduto la notte precedente.

Washington

A Washington è stata schierata la Guardia Nazionale attorno alla Casa Bianca. Vestiti in mimetica e imbracciando gli scudi gli agenti hanno dovuto fronteggiare una massa di migliaia di persone. Il presidente Donald Trump, che ha trascorso gran parte del sabato in Florida per il lancio del razzo SpaceX, è atterrato sul prato sull'elicottero presidenziale al crepuscolo ed è entrato a casa senza parlare con i giornalisti.

New York

A New York City, pericolosi scontri sono divampati ripetutamente mentre si è proceduto a diversi arresti per sgomberare le strade. Non c'è ancora un calcolo preciso dei feriti.