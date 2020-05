Risale, seppur di poco, il numero di decessi giornalieri per Covid-19 in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 176 morti, rispetto ai 123 di lunedì. I nuovi casi di contagio sono invece 426, per un totale di 228.040 dall'inizio della pandemia.

E per evitare ulteriori contagi, il governo spagnolo ha deciso di imporre restrizioni a chi arriva dall'estero, che dovrà osservare una quarantena obbligatoria di 14 giorni, limitando le uscite solo all'acquisito di generi alimentari o farmaci, o per motivi di salute. Per tutti sarà inoltre obbligatorio l'uso di mascherine.

"I controlli alle frontiere interne aeree e marittime sono temporaneamente ripristinati, in particolare, l'ingresso sul territorio nazionale è limitato dal 15 al 24 maggio", spiega Salvador Illa, ministro della Salute spagnolo. "Solo i cittadini spagnoli, i residenti in Spagna che possano provarlo, i lavoratori frontalieri, i professionisti della sanità o dell'assistenza agli anziani, le persone che dimostreranno una causa di forza maggiore o che debbano recarsi in Spagna esclusivamente per motivi lavorativi, possono entrare per via aerea o marittima. Questo si aggiunge a un'altra ordinanza del Ministero della Salute, che impone una quarantena di 14 giorni a coloro che entrano nel nostro Paese".

Continua così l'incertezza sul ritorno del turismo internazionale in terra iberica, anche se la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha già annunciato che riaprirà la rotta su Maiorca dal primo giugno.

Secondo la Moncloa, nel bel mezzo della Fase 2 è necessario "intensificare le misure di sorveglianza" sui viaggiatori internazionali, per evitare la comparsa di casi importati. Questo mercoledì dovrebbero arrivare indicazioni a livello europeo su come gestire gli spostamenti nello spazio Schengen.