Come molti altri paesi europei la Spagna resta in parziale lockdown. Sola la metà dei suoi circa 47 milioni di cittadini comincia ad assaporare una maggiore libertà di movimento. Le due metropoli Madrid e Barcellona non fanno parte però delle regioni fortunate: solo i Paesi baschi e città periferiche come Saragozza e Siviglia consentirano agli abitanti una progressiva mobilità e la riattivazione di alcuni servizi,che includono anche la riapertura delle chiese, ma solo per un terzo della loro capacità, mentre i negozi più piccoli possono accogliere i clienti previo appuntamento.. La Spagna si avvia ai 27 mila decessi e conta quasi 224.000 casi di COVID-19, attestandosi al quarto posto nel mondo dietro Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia. Le cifre hanno tuttavia rallentato bruscamente nelle ultime settimane, consentendo al governo di annunciare che era pronto ad allentare alcune restrizioni nel tentativo di ripristinare la vita sociale ed economica nel paese.

Il virus non molla

"Devo sottolinearlo: il virus non è scomparso, è ancora lì, in agguato. La lotta contro l'epidemia continua perché il virus non si è estinto, né se ne andrà finché non troveremo un vaccino o una terapia risolutiva. " Precisa il premier Pedro Sanhez.

La Francia supera i 26.000 morti

La Francia allenta il confinamento lunedì ma non completamente. Ci si potrà muovere nel raggio di 100 km senza autocertificazioni, per andare oltre ci vuole invece una giustificazione grave o un permesso di lavoro. Le statistiche confortano lievemente la situazione con 80 morti sabato 9 maggio. Lunedì riaprono i parrucchieri e si incrementano i mezzi pubblici ma restano chiusi ristoranti, bar, musei che dovrebbero ripendere l'attività il 18 maggio. Massima attenzione resta a Parigi e dintorni dove l'infezione ha colpito duro ed anche in Alsazia.

Gran Bretagna, la grande malata

Nel Regno Unito, che sconta il maggior numero di morti in Europa, il lockdon viene parzialmente alleggerito nei prossimi giorni; il premier Boris Johnson dovrà chiarire la strategia di uscita nell prossime ore. La bicicletta sarà il mezzo privilegiato di trasporto e chi arriva in aereo da fuori dovrà scontare la quarantena. Ben due miliardi di sterline serviranno a trasformare l'industria del trasporto che resta cruciale.