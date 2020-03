Si lavora febbrilmtne in Spagna, dove l'epidemia di coronavirus sta già portato gli ospedali al collasso: i 200mila metri quadri della Fiera di Madrid, tra gli spazi espositivi più grandi al mondo, sono stati requisiti per creare una struttura ospedaliera che conterra 5mila posti di terapia insensiva.

Ma a mancare, proprio come in Italia, sono anche i dispositivi di protezione, come spiega un'infermiera finita in quarantena dopo essersi infettata al lavoro: "Non abbiamo nemmeno i camici impermeabili. I colleghi si proteggono con i sacchi della spazzatura, cerando di tutelarsi come l'ospedale non riesce a fare. Per curare i pazienti sono state adattate sale d'attesa, ma manca ossigeno, mancano i respiratori, la situazione è nel caos. "

E a mancare sono anche gli strumenti di diagnostica: la polemicha è stata feroce nei giorni scorsi riguardo al numero di tamponi considerato inadeguato. Ma su questo, assicura il premier Pedro Sanchez, il paese si sta muovendo.

"Abbiamo acquistato 649.000 nuovi test" ha detto il Premier in conferenza stampa. "Raggiungeremo il milione nel prossimo futuro. Abbiamo concluso un accordo, o stiamo chiudendo questo accordo per importare 6 milioni di nuovi test"

"Nelle prossime ore - ha poi concluso - inizieremo a distribuire 500mila mascherine chirurgiche per i professionisti e 800mila per i pazienti di tutte le comunità autonome. In totale, oltre un milione di maschere".

La Spagna - dove il numero di decessi ha superato i 1.300 - si prepara dunque a rispondere con piû efficacia alla peggiore emergenza del dopoguerra.