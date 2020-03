eCommerce: digitalizzazione e nuove tecnologie, l'Europa sprona le PMI

La maggior parte delle aziene è consapevole del valore delle nuove tecnologie, ma l'innovazione procede così velocemente che spesso è complicato capire da dove cominciare.

Il processo di digitalizzazione è fondamentale per le PMI europee. L'uso innovativo del web è tra i segreti del successo di Express Trailers, azienda che opera nel settore delle consegne a Malta.

L'impresa ha intrapreso un percorso di trasformazione per far fronte al cambiamento delle abitudini dei consumatori, investendo in una piattaforma digitale simile a quelle dei giganti del settore. I clienti possono così spedire la merce ad un costo molto più basso.

"Lo shopping online ha fatto emergere un diverso tipo di cliente - dice Franco Azzopardi, amministratore delegato di Express Trailers - e il software che utilizziamo ci aiuta a soddisfarlo. Ci presentiamo e comunichiamo in modo diverso, il nostro consumatore non è un cliente business".

La nuova piattaforma è stata in parte finanziata da una sovvenzione del Fondo europeo di sviluppo regionale.

"Il commercio è una questione di velocità - sottolinea Azzopardi - dal magazzino al prelievo, all'imballaggio, alla consegna, all'adozione di nuove tecnologie per il web e dell'intelligenza artificiale nei nostri sistemi di gestione dei trasporti".

Finora solo il 17% circa delle PMI in Europa ha adottato con successo le nuove tecnologie, mentre la percentuale è del 54% nelle grandi aziende. L'Unione europea ha presentato un piano che prevede dei finanziamenti per velocizzare il processo di modernizzazione delle PMI.

Anche la Camera di commercio di Malta sta aiutando le aziende ad abbracciare la nuova realtà digitale. Ne abbiamo parlato con il presidente David Xuereb.

David Xuereb, presidente della Camera di commercio di Malta

In termini di sostegno Ue cosa è disponibile per le aziende che desiderano cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione? "L'Ue offre una serie di opportunità e una serie di programmi che aiutano le imprese a connettersi con il mondo della tecnologia. Molte sovvenzioni mirano a garantire un aumento del commercio, una maggiore internazionalizzazione, un aumento degli investimenti, della ricerca e dell'innovazione. Horizon 2020 aiuta non solo le start up, ma anche istituzioni, organizzazioni e imprese a programmare i loro prossimi passi secondo il loro business plan".

Come state aiutando le aziende qui a Malta, in particolare quelle tradizionali, a passare a questa nuova realtà digitale? "La Camera di Commercio di Malta lo fa in diversi modi. Prima di tutto informandole dei vantaggi portati dalla tecnologia. Poi attraverso una partnership pubblico-privato con il governo di Malta, sotto forma di Tech MT. E infine favorendo i contatti con le migliori aziende del mondo".

Quali sono i vostri consigli per le aziende che desiderano abbracciare la digitalizzazione?

"La nostra partnership pubblico-privata, la partnership della Camera di Commercio con il governo di Malta - attraverso Tech MT - è uno strumento che permette di focalizzare l'attenzione su ciò su cui le persone e i nostri membri dovrebbero concentrarsi e lavorare. Si tratta di raccomandazioni e consigli personalizzati, che dovrebbero essere abbinati ai vari strumenti e sovvenzioni che la Ue fornirà, per garantire il raggiungimento dei loro obiettivi".