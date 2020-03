Aprono toniche le borse UE dopo il bazooka della BCE

Aprono toniche le borse del vecchio continente dopo l'annuncio della Banca centrale europea che si è detta pronta a fare tutto il possibile per sostenere l'economia infettata a morte dal coronavirus; il nuovo whatever it takes è un piano d'acquisto di 750 miliardi che comprende titoli di Stato e privati.

Oggi non solo le borse, ma soprattutto lo spread ne ha beneficiato arrivando, per esempio in Italia, a 185 punti differenziali rispetto ai 270 di 24 ore prima; il rientro è trainato dall'annuncio di flessibilità nell'acquisto dei titoli, cioè privilegiando i Paesi più in difficoltà.

E non c'è solo il bazooka della Lagarde, anche gli Stati Uniti si muovono: il senato ha approvato quasi all'unanimità, un piano di aiuti sociali da 100 miliardi di dollari per tamponare i danni del coronavirus. Wall street chiude comunque in forte calo come le asiatiche Seul la peggiore a meno 8,4%.