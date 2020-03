Coronavirus: "Salvare l'economia"

L'Italia bussa a Bruxelles per salvare l'economia dal Coronavirus. Il Ministro degli esteri Luigi Di Maio promette interventi in settimana per andare incontro a imprese e Partite Iva. Il Ministero delle finanze gli fa eco, annunciando interventi in favore di lavoratori e imprese, ma sollecita anche un pacchetto di misure in coordinamento con la comunità internazionale.

Parigi prevede, Berlino interviene

A misurare l'impatto del virus sulla crescita, è intanto in Francia lo stesso Ministro dell'economia Bruno Le Maire, che parla di "diversi decimali di punto, sul Prodotto interno lordo del 2020". La Germania corre già ai ripari con investimenti eccezionali da quasi 12,5 miliardi di euro, rinvio delle scadenze fiscali e compensazioni per i lavoratori costretti a ridurre la propria attività.

AP Photo/Francois Mori Francois Mori

Sospensione dell'IVA e non solo: Atene corre ai ripari

Prime misure anche in Grecia, dove il Ministro delle finanze, Christos Staikouras, ha invidividuato in stimoli alla liquidità e tutela dell'impiego i principali obiettivi nel breve termine. Tra i primi interventi annunciati la sospensione dell'IVA nelle zone interessate e l'incremento delle risorse allocate al Ministero della salute, per far fronte al boom di ricoveri. Spauracchio da evitare: la frenata della crescita dal 2,2% all'1,8%, già stimata dalle autorità per l'anno 2020.