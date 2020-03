Ventimila assunzioni in sanità, stop ai ricoveri non urgenti, possibilità per la Protezione civile di requisire alberghi e materiale sanitario per creare aree di quarantena e blocco dei processi fino al 31 maggio per i reati meno gravi. Sono alcune delle misure presenti nel decreto legge varato dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Il decreto prevede di raddoppiare i posti nei reparti di pneumologia e malattie infettive e di portare a 7500 quelli in terapia intensiva. Al vaglio del governo anche la possibilità di creare nuove zone rosse. In Italia sono circa 4000 i casi accertati, 197 le vittime.

La Francia ha annunciato la chiusura di scuole e asili per 15 giorni nei dipartimenti in cui si sono sviluppati i focolai principali, Oise - a nord di Parigi - e Alto Reno, nel nordest del Paese. I casi confermati sono più di 600.

Mentre il numero di contagiati ha superato i 100mila in tutto il mondo, l'Oms ha fatto sapere che al momento non è certo che il virus sparisca in estate come una normale influenza.

"Con l'aumento dei casi, continuiamo a raccomandare che tutti i paesi facciano del contenimento la loro massima priorità - ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms - l'unico modo per sconfiggere questo virus è di restare uniti".

In Cina i casi confermati sono più di 80mila, con un tasso di guarigione - stando alla Commissione sanitaria nazionale - del 70%. In Corea del Sud sono stati superati i 7mila casi: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

Negli Stati Uniti due persone sono morte in Florida, le prime vittime del virus nella costa orientale del Paese. I casi confermati sono oltre 300.