In migliaia da Idlib alle porte d'Europa: Atene dice no

Una lunga marcia dalla Siria alla Grecia, per sfuggire alle bombe e inseguire un sogno di normalità. Sono già in migliaia a tentare la via dell'Europa, dall'apertura delle frontiere con cui Ankara sta provando a smuovere l'Occidente sul precipitare della situazione militare e umanitaria a Idlib.

AP Photo/Michael Varaklas Michael Varaklas

Erdogan cavalca la marea di profughi in marcia: "Avanti con le frontiere aperte"

Una marea umana che si sta gonfiando di ora in ora e che la Turchia del presidente Erdogan conferma di voler cavalcare. "Che cosa abbiamo fatto ieri? Abbiamo aperto le porte - dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan -. E già stamattina, circa 18.000 persone avevano passato la frontiera. Una cifra che in giornata potrebbe salire a 25-30.000 persone. Non chiuderemo però le frontiere, e questo flusso continuerà ad aumentare".

AP Photo/Emrah Gurel Emrah Gurel

Lacrimogeni e respingimenti al confine. Atene annuncia la linea dura

Sfida per i profughi in fuga è ora soprattutto forzare gli accessi alla Grecia. Ad accoglierli al posto di frontiera di Kastanies sono però già i gas lacrimogeni. "Al momento abbiamo respinto 4.000 - l'annuncio di Atene nella mattinata di sabato - e stiamo potenziando la sicurezza ai confini non tollereremo alcun arrivo illegale". In allerta anche la vicina Bulgaria, altra porta d'accesso all'Europa dal lembo continentale della Turchia, che ha annunciato di tenersi pronta a schierare 1.000 agenti di frontiera supplementari.