Prima visita ufficiale da quando è premier di Meloni in Turchia. Molti i temi affrontati nel faccia e faccia tra i due leader. I flussi migratori al centro dell'incontro

Per la prima volta da quando è presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è recata in visita ufficiale in Turchia e ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Palazzo Vahdettin, residenza del presidente della Repubblica turca nella anatolica di Istanbul. L'incontro, durato due ore, è stato seguito da una cena organizzata dal leader turco. Molti i temi affrontati durante il meeting, a partire dall'emergenza migranti fino alla guerra in Ucraina.

Relazioni economiche in crescita tra Italia e Turchia

Meloni ed Erdogan non hanno rilasciato alcuna dichiarazione dopo l'incontro, ma fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che si è discusso delle relazioni bilaterali in tutte le loro dimensioni: di politica, Difesa, economia e culturali. Dall'incontro è emerso anche l'eccellente stato delle relazioni economiche, con un interscambio commerciale che ha superato i 25 miliardi di euro e si avvicina all'obbiettivo di almeno trenta miliardi entro il 2030.

Si cerca un accordo sui flussi migratori dalla Libia

Sempre secondo fonti italiane, il tema principale dell'incontro è stata la gestione dei flussi migratori. Meloni ed Erdogan hanno parlato del rafforzamento della cooperazione sulle rotte migratorie tra Italia e Turchia, ma anche di quelle dalla Libia, dove i rispettivi ministeri degli Esteri intendono concludere presto un accordo.Nel 2023, sempre secondo fonti italiane, la collaborazione tra Italia e Turchia ha portato a una riduzione del 56 per cento dei flussi irregolari lungo il corridoio tra i due Paesi.

Meloni ringrazia Erdogan per l'intervento sul blocco del grano

Altro tema al centro dell'incontro, la guerra tra Mosca e Kiev e lo sforzo della Turchia per la riattivazione dell'export del grano dall'Ucraina. Meloni ha espresso grande apprezzamento al presidente turco per i costanti sforzi di mediazione diplomatica. Alla luce della presidenza italiana del G7, hanno fatto sapere le fonti, sono stati trattati anche gli altri grandi temi globali, come la guerra a Gaza e la tensione in Medio Oriente.

Nuove opportunità in Turchia per le aziende italiane

Dall'incontro è emerso che si è discusso anche delleopportunità economiche per le società italiane, tra cui l'azienda Leonardo, specializzata nella difesa e nell'aerospazio di cui il ministero dell'Economia detiene il 30 percento. Italia e Turchia organizzeranno inoltre la Commissione congiunta economico commerciale (Jetco) oltre a un business forum.