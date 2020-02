Nelle acque cristalline al largo delle coste delle Azzorre, i delfini e le balene sono una calamita per i turisti.

La più grande compagnia di whale-watching ospita 30mila clienti all'anno a bordo delle sue nove navi per avvistare i cetacei, attirati nelle Azzorre dalle abbondanti riserve di pesce.

Ma questi "turisti delle balene" non si scontrano con l'industria locale della pesca?

Coabitazione tra economia e rispetto per l'ambiente

Il giornalista di Euronews, subacqueo ed esperto di fondali marini, Denis Loctier, ci conduce in alcune isole della Macaronesia (alle Azzorre, ma anche a Madera, alle Canarie e altre isole dell'Oceano Atlantico) per seguire alcuni brillanti esempi di coabitazione tra una crescente economia sostenibili e la protezione dell'ambiente.

La pianificazione dello spazio marittimo

Più collaborazione e più sostenibilità sono gli obiettivi della cosiddetta "pianificazione dello spazio marittimo".

È un processo in cui gli utenti del mare si uniscono ai governi per comprendere e regolare l'uso delle risorse marine.

Il progetto "MarSP" (Macaronesian Maritime Spatial Planning), finanziato dall'UE, aiuta le Azzorre, Madera e le Canarie a sviluppare i loro piani

L'importanza della pianificazione dello spazio marittimo

"Ci sono nuovi usi che emergono dalla combinazione di varie attività che possono interagire e condividere lo stesso spazio in modo sostenibile. E la pianificazione dello spazio marittimo ci permette di rendere compatibili queste attività marine", spiega Luz Paramio, coordinatrice del progetto MarSP.

È tutta una questione di mappe!

I progettisti combinano i rilievi degli utenti del mare con i dati esistenti sulle risorse marine e gli habitat in un sistema di informazione geografica (GIS). Il loro obiettivo è quello di mettere tutte le attività sulla mappa in modo che funzioni al meglio.

"Lo abbiamo fatto con tutte le industrie marittime", spiega la professoressa Helena Calado, docente di Pianificazione del territorio marittimo all'Università delle Azzorre.

"Abbiamo chiesto loro di disegnare il perimetro in cui si pratica la loro attività, quali sono le altre attività con cui si è in conflitto e perché. Poi prendiamo queste informazioni e le inseriamo in un sistema GIS per supportare il processo decisionale".

I piani tengono conto di tutti i fattori, dai livelli di profondità e l'uso del territorio costiero ai manufatti culturali e, soprattutto, agli ecosistemi. Le risorse marine possono essere utilizzate solo in modo da preservare la biodiversità, mantenendo piante e animali marini in buona salute.

Madera ha trovato l'armonia giusta

L'isola di Madera ha completato i suoi piani prima degli altri arcipelaghi della Macaronesia risolvendo un conflitto tra la sua crescente attività di acquacoltura e il suo cruciale settore del turismo.

I surfisti si lamentavano delle gabbie per i pesci, così i progettisti hanno trovato il modo di spostarle in un posto piu adatto, dove inaspettatamente sono diventate un'attrazione per i subacquei. E per quanto riguarda i problemi di inquinamento, eventualmente causato dall'acquacoltura, le autorità stanno pianificando ispezioni regolari.

"Le aree sarebbero state mantenute incontaminate, e per questo abbiamo dovuto ovviamente attuare i programmi di monitoraggio... E poi le aree hanno avuto una serie di regole, non solo per gli allevamenti ittici, ma anche per le persone che hanno interessi diversi intorno agli allevamenti", dice Carlos Andrade, responsabile della divisione Acquacoltura Marina della Direzione Pesca di Madera.

Il boom dell'acquacoltura

La maggior parte delle acque costiere a nord dell'isola principale di Madera sono aree protette per i mammiferi marini, off-limits per le attività economiche. Gli allevamenti ittici sono stati assegnati ad aree relativamente piccole sull'altro lato dell'isola, ma con spazio sufficiente per crescere.

Per le aziende di acquacoltura, questa certezza è importante: nell'ultimo anno hanno raddoppiato la loro produzione nell'ultimo anno, e sono sulla buona strada per raddoppiarla di nuovo.

- Denis Loctier, Euronews:

"Chi sono i vostri vicini qui, in termini di altri settori, altre imprese, che lavorano e condividono con voi lo stesso spazio marittimo?"

Risponde Pedro Diniz, Site manager di Marismar: "Beh, abbiamo le barche da Big-Game Fishing (pesca sportiva off-shore), abbiamo il porticciolo laggiù...".

L'allevamento di orate che si trova qui è al riparo dalle tempeste, ha una profondità perfetta e delle belle correnti che mantengono l'acqua pulita. Il fatto che la pianificazione dello spazio marittimo designi quest'area come sito di acquacoltura assicura agli investitori di poter sviluppare ulteriormente la loro attività negli anni a venire.

"Per noi la fiducia significa uno spazio per un certo tempo: non saremo costretti a lasciare questa posto, perché questa è un'ottima postazione", aggiunge Pedro Diniz.

"I piano di spazio marittimo saranno subito migliorati"

I piani di spazio marittimo saranno aggiornati ogni pochi anni per includere nuove opportunità di business che vanno dalle coste ai limiti esterni dello spazio marittimo regionale e nazionale.

"Il fatto che il nostro piano sia già pronto significa che possiamo iniziare a lavorare per rivederlo con più conoscenza, più capacità, più condivisione e più cooperazione con gli arcipelaghi vicini: le Canarie e le Azzorre". Manuel Ara Oliveira Direttore per l'ambiente e il cambiamento climatico del governo regionale di Madera.

Trovare un compromesso con i vicini non è un gioco da ragazzi

In questo workshop di formazione a Tolone (Francia), specialisti francesi e algerini sono stati invitati a un gioco da tavolo.

Chiamato "MSP Challenge", simula una frontiera marina trafficata tra tre paesi fittizi con usi del mare contrastanti.

Questo è esattamente il tipo di problemi che i pianificatori dello spazio marittimo devono risolvere, specialmente in aree come il Nord Europa, con il loro uso intensivo dello spazio marino limitato.

Ma come si gioca a "MSP Challenge?"

La sfida delle attività transfrontaliere

"Per tutte le attività che sono transfrontaliere - trasporto marittimo, turismo, ma anche biodiversità, tutte le aree marine protette - la sfida sarà come gestire queste diverse attività, oltre i confini, in modo sostenibile", commenta Alejandro Iglesias Campos, specialista del programma CIO-UNESCO.

Il gioco è utilizzato in molti paesi da "MSPGlobal": è un'iniziativa della Commissione Europea e della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO per promuovere la pianificazione dello spazio marittimo in tutto il mondo, condividendo l'esperienza tra l'Europa e le altre regioni.

"Abbiamo esempi dalla Cina, su come finanziare il processo di pianificazione; abbiamo esempi dal Sud America su come coinvolgere le minoranze, e molti altri esempi che ci aiutano a sviluppare anche in Europa una pianificazione diversa, più innovativa", aggiunge Alejandro Iglesias Campos.

Uno degli obiettivi principali di una buona pianificazione dello spazio marittimo è quello di coniugare la crescita economica sostenibile con la conservazione della natura.

La spiaggia di Las Palmas

La celebre spiaggia di Las Canteras a Las Palmas de Gran Canaria - una delle città più grandi di Spagna - è un esempio di come il turismo e la protezione dell'ambiente vanno di pari passo. Questo luogo è sia una preziosa riserva di vita marina, sede di centinaia di specie di pesci, sia un hotspot turistico per i subacquei e gli amanti dello snorkeling.

"In mezzo alle grandi città possiamo ottenere luoghi perfetti per la conservazione, luoghi perfetti per il tempo libero, e possiamo combinare entrambe le cose allo stesso tempo. La gente vuole vedere un ambiente sano di cui godere. Così possiamo sviluppare una crescita economica legata a un buono stato di conservazione", dice convinto Fernando Tuya, professore assistente di biologia marina all'Istituto Ecoaqua.

Il progetto PLASMAR

Per proteggere meglio la natura e ottimizzare l'uso dello spazio marino, un progetto finanziato dall'UE, PLASMAR (Planificación Sostenible de áreas Marinas en la Macaronesia), sta sviluppando un sistema di supporto alle decisioni. Il progetto mostra quanto una certa area sia adatta ad un determinato settore, in base alla sua oceanografia, alle attività marittime, all'uso del suolo costiero, alle esigenze di conservazione e ad altri fattori.

Spiega Andrej Abramić, coordinatore del progetto PLASMAR per conto dell'Istituto Ecoaqua.

"Abbiamo potenziato questo sistema con molti dati, e abbiamo cercato di identificare le aree in cui avremo un impatto ambientale minimo, che non saranno in conflitto con l'uso del suolo costiero e con gli altri settori marittimi".

"Le turbine in mare non debbono essere ostacoli"

I pianificatori dello spazio marittimo devono anche integrare i nuovi arrivati nelle aree marine, come i parchi eolici offshore. Le prove sono già in corso presso il sito di PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias) a Gran Canaria. I ricercatori sono convinti che le turbine in mare non debbano ostacolare altri settori.

José Joaquín Hernández-Brito, CEO di PLOCAN, ne è sicuro: "Stiamo lavorando in progetti in modo tale che la pesca possa svolgere il suo lavoro. Tra lo spazio all'interno delle turbine, o anche mettendo l'acquacoltura al centro: quindi la questione è sviluppare le tecnologie".

C'è tempo fino a marzo 2021

Gli Stati costieri membri dell'UE hanno tempo fino alla fine di marzo 2021 per finalizzare i loro piani di spazio marittimo, dando impulso all'economia marina e preservando gli ecosistemi costieri per le generazioni a venire.

