E se il coronavirus 2019-nCoV viaggiasse su e giù per le tubature di un edificio?

Per precauzione, le autorità sanitarie di Hong Kong - territorio semi-autonomo dalla Cina già gravemente colpito dall'epidemia di SARS - hanno parzialmente evacuato un grattacielo di 35 piani che si affaccia sull'isola di Tsing Yi, a nord-ovest della metropoli.

Si chiama Hong Mei House, parte del complesso Cheung Hong Estate, dove vivono in totale 3mila persone. Oltre 100 dei residenti della torre sono stati improvvisamente invitati a lasciare le proprie abitazioni la scorsa notte. Gli operatori sanitari, ricoperti da capo a piedi con la tuta protettiva, si sono precipitati sulla scena per un intervento d'urgenza dopo la conferma di un nuovo caso di coronavirus, che ha contagiato una donna di 62 anni residente al terzo piano dell'edificio (paziente n. 42).

Il suo appartamento si trova esattamente dieci piani più in giù rispetto a quello di un uomo di 75 anni a cui era stata precedentemente diagnosticata la malattia, il paziente n. 12.

A Hong Kong sono stati confermati finora 49 casi. In città, nel 2002-2003 si era diffuso a grande velocità anche il virus della SARS, viaggiando da un appartamento all'altro dei numerosi grattacieli residenziali e mietendo 299 vittime. Ben 42 di loro vivevano nello stesso edificio.

Come misura precauzionale, gli occupanti degli appartamenti della Hong Mei House che si trovavano direttamente sopra o sotto rispetto a quelli dei due pazienti sono stati evacuati e messi in quarantena per 14 giorni. Secondo il Dipartimento della Salute, quattro persone del gruppo sono state piazzate in ospedale, in isolamento.

AFP

All'epoca della SARS, le indagini avevano dimostrato che la grave polmonite virale era circolata da un bagno all'altro attraverso i condotti di aerazione degli edifici, in particolare dell'Amoy Gardens di Ngau Tau Kok.

"Abbiamo ragione di ritenere che sia possibile una trasmissione aerea" di questo tipo, ha detto al South China Morning Post il professor Yuen Kwok, microbiologo dell'università di Hong Kong. Nel caso della torre di Tsing Yi, un condotto di areazione connesso ad una ventola di un bagno non sarebbe stato isolato come si deve. "Quando una persona la accende nel gabinetto, l'aria può entrare in circolo attraverso il tubo di ventilazione".

Il dottor Wong Ka-hing del Centro per la tutela della salute ha definito l'evacuazione una "precauzione di sicurezza". "Non siamo sicuri dell'esatta via di trasmissione... Potrebbe ancora trattarsi del solito metodo delle goccioline nell'aria o del contatto diretto".

In caso di falso allarme, gli ispettori faranno rientrare le 110 persone evacuate al più presto nei propri appartamenti. Il coronavirus ha finora ucciso 1.018 persone nel mondo (tutte le vittime tranne una in Cina); oltre 43mila i casi conclamati.