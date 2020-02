Algeria: confermati 15 anni di carcere per Bouteflika jr

Confermati 15 anni in appello per cospirazione per Saïd Bouteflika (nella foto in alto), il fratello del presidente che per 20 anni ha governato in Algeria (1999-2019). Condannati anche due ex vertici dell'intelligence, il generale Mediene detto "Toufik" (il dio di Algeria, ndr) e il generale Tartag, che restano in carcere.

Chi è Saïd Bouteflika

Saïd Bouteflika, 62 anni, è considerato l'eminenza grigia dell'Algeria, colui che ha realmente governato sul Paese dal 2013 dopo che il fratello Abdelaziz è stato costretto alla sedia a rotelle per un ictus. Secondo l'accusa Bouteflika junior avrebbe cospirato nel marzo 2019 per mantenere il potere anche dopo che il fratello, ormai muto da anni, non poteva essere ricandidato.

Louisa Hanoune libera

fermo immagine del video

E' andata meglio alla quarta accusata: Louisa Hanoune, 66 anni, segretaria del partito dei lavoratori. Il tribunale militare ha ridotto la pena e l'ha liberata dopo 9 mesi di reclusione. Per lei l'accusa non è più di aver partecipato al complotto ma di non averlo denunciato. "Tutti sapevano che sono una militante politica incapace di commettere crimini contro il mio Paese" ha detto ai giornalisti all'uscita dal carcere.

Morto il grande accusatore

Secondo la difesa il grande accusatore dei quattro era il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Ahmed Gaïd Salah, morto il 23 dicembre a 79 anni. La difesa pensava che la sua morte avrebbe ammorbidito le accuse. Ma ciò non è accaduto.

Ancora proteste in piazza

Venerdì scorso il movimento Hirak che ha portato alla destituzione di Bouteflika è sceso nuovamente in piazza, nonostante a dicembre sia stato eletto un nuovo presidente, Tebboune, che il popolo considera ancora espressione della nomenklatura che per anni ha governato l'Algeria.