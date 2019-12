La svolta di Algeri, le attese riforme e i poteri occulti

Sullo sfondo il declino fisico e cerebrale dell'ormai ex presidente Bouteflika, protagonista di una pace controversa, seguita alla guerra contro l'insurrezione violenta islamista, che ha insanguinato l'Algeria tra agli anni '90 e l'inizio del terzo millennio. Il capo dello stato appena eletto, ha teso la mano al movimento di protesta Hirak, dicendo: "sono pronto a un dialogo diretto con il movimnto di protesta, con i suoi rappresantanti, per chiarire molti punti oscuri, così restaurando un clima di fiducia, di buona volontà. Dio è il nostro testimone, per la costruzione di una nuova Algeria".

L'Algeria alla ricerca di una soluzione definitiva alle convulsioni dei suoi poteri occulti. Abdelmadjid Tebboune, il presidente appena eletto, tende subito la mano alla piazza in subbuglio ormai da dieci mesi. Il grande paese magrebino volta a fatica la pagina del dopo-guerra sporca. La stagione Bouteflika infatti è finita tra piazze in fermento e regolamenti di conti nelle oligarchie.

