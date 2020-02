Ci sono due navi da crociera in quarantena a Yokohama e Hong Kong

Oltre 3700 persone bloccate in quarantena su una nave da crociera, 10 risultate positive al coronavirus. Lo scenario da incubo è diventato realtà a Yokohama, in Giappone, dove è ormeggiata da lunedì pomeriggio la Diamond Princess, della compagnia Carnival. La malattia è stata diagnosticata per primo a un 80enne di Hong Kong, che è sceso nella sua città prima di sapere di aver contratto il virus. La nave ha poi toccato il Vietnam, Taiwan e Okinawa, prima di approdare a Yokoama. Per i passeggeri e l'equipaggio, è una convivenza forzata ben oltre il previsto. Il test per il coronavirus è stato somministrato a 270 persone che hanno mostrato sintomi o sono entrate in contatto con i malati. Di questi, 10 sono risultati positivi, fino ad ora, e ricoverati in ospedale sulla costa gapponese.

E c'è un'altra nave in quarantena a Hong Kong, con 1800 persone a bordo di cui tre sono risultate contagiate dopo una tappa in Cina.