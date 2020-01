Spagna: forte esplosione in un impianto petrolchimico a Tarragona

Una forte esplosione, nella prima serata di martedì, ha generato un vasto incendio in uno stabilimento petrolchimico di Tarragona, in Catalogna. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero una persona deceduta nel crollo di un edificio investito dall'onda d'urto dell'esplosione, un disperso e diversi feriti, di cui tre versano in gravi condizioni. Inizialmente la protezione civile spagnola aveva ordinato agli abitanti della zona di non uscire di casa e di chiudere porte e finestre, per timore di una nube tossica. In seguito le rilevazioni hanno però negato la presenza di elementi tossici nell'aria.