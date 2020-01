A fronte di un calo del 58% di arrivi dai paesi del Nordafrica, si registra un notevole aumento dei migranti - oltre la metà di tutti i migranti irregolari - provenienti dalla Siria e, in particolare, dall'Afghanistan, con il 167% in più rispetto al 2018.

Il calo più marcato, proprio sulle coste italiane, con una riduzione del 41% degli sbarchi rispetto allo scorso anno: 11.500 le persone approdate, soprattutto in arrivo dalla Tunisia e dal Sudan, molto meno rispetto a Spagna (40.000 arrivi) e Grecia (oltre 82.000 arrivi, 46% in piu rispetto al 2018).

Secondo i dati ufficiali dell'agenzia europea Frontex , gli arrivi sono stati il 6% meno del 2018 e addirittura il 92% in meno del record del 2015, quando in Europa arrivo' oltre un milione di persone.

