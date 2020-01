Il viceministro Mitarakis ha difeso il piano del governo spiegando che le strutture esistenti a Chios non permettono di attuare le nuove politiche dell'esecutivo, che a fine 2019 ha deciso una stretta alle procedure di asilo aprendo così a una permanenza maggiore nei centri per i dovuti controlli.

La situazione, in molte isole del Mar Egeo, è difficile. A Chios seimila migranti sono stipati in strutture che possono garantire appena 1300 posti letto. Nella vicina Lesbo, ci sono stati 21 mila arrivi a fronte di una capienza di 4.600. A Samos i migranti superano di sei volte i posti disponibili . Le isole hanno dichiarato lo sciopero generale il 22 e il 23 gennaio.

I centri per migranti scoppiano, isole greche in sciopero

