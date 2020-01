Shangai, ecco lo spettacolo dei droni di Capodanno

Verso mezzanotte, i droni si sono riuniti per raffigurare un uomo in fuga. Si sono mossi in avanti, mostrando gli enormi cambiamenti e le gloriose conquiste che Shanghai ha fatto negli ultimi 40 anni di riforma e di apertura.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.