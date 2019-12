Russia: vent'anni fa lo "zar" Putin iniziava la sua ascesa

"La crisi finanziaria colpì la Russia nel 1998, ci fu il crollo del governo e l’imporsi dell’oligarchia che si appropriò di tutto - racconta Stankevich -. I minatori in sciopero arrivarono fino a Mosca a sbattere per terra i loro caschi. Tutti segnali di uno stato debole, un governo debole. Il rischio di una seria destabilizzazione era evidente".

Il momento per il grande annuncio è stato scelto con estrema precisione: alla vigilia di Capodanno l'intera nazione, in un clima di festa, si trovava davanti alla televisione, guardando spettacoli di musica e attendendo i tradizionali auguri del presidente. Una notte rimasta impressa nella memoria di tutti: da un lato l'anziano e stanco Boris Eltsin, dall'altro il giovane ed energico Vladimir Putin che festeggiava con i russi l’ arrivo del nuovo millennio appena prima dei rintocchi dell’orologio.

