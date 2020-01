Nuovo premier russo, delfino o tecnocrate?

Ma il nuovo premier, Mikhail Mishustin, potrebbe aspirare alla successione di Putin? Si potrebbe cercare la risposta nel passato, suggerisce il politologo russo, Alexej Makarkin: "adesso tutti dicono che è un premier tecnico, e che non ha ambizioni. Il suo unico compito sarà di svolger euna mansione precisa e limitata e poi lasciare il posto a qualcunaltro. Io ci andrei cauto. Ricordo nel 1999, quando Vladimir divenne il primo ministro Putin. Tutti gli osservatori dicevano che sarebbe stato un premier di transizione. Ma poi non si rivelò una meteora. E adesso guida il paese da 20 anni"

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.