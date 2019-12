Australia: 260 incendi ancora attivi

Ancora incendi in Australia. I due stati piû popolosi: Nuovo Galles del Sud e Victoria non hanno ancora dominato le fiamme. Sono stati registrati 260 focolai, colpa del caldo e dei forti venti.

Mallacoota TWITTER/@RIFFRAFFBRIZ

Nella città sud-orientale di Mallacoota, 4mila residenti sono fuggiti verso il mare mentre i venti spingevano le fiamme sulle case. Come vedete dalle immagini la città ha preso un'inquietante colore rosso.

Stessa scena a Batemans Bay.

Daniel Andrews premier dello Stato di Victoria

Richiesta di aiuto a Usa e Canada

"Questi incendi, in particolare a Gippsland durante la notte e durante la giornata di ieri- dice Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria - sono stati così forti che hanno creato un microclima. Ci sono state perdite significative in termini di proprietà, scorte, rimesse... Non saremo in grado di confermare i dettagli per un po'". Il premier dello Stato di Victoria ha chiesto aiuto anche ai vigili del fuoco degli Stati Uniti e del Canada.

La decima vittima

Lunedì si è registata la decima vittima dall'inizio degli incendi a settembre. Si tratta di Samuel McPaul, un volontario di 28 anni che stava per diventare padre. Forti venti hanno sollevato il suo camion da 10 tonnellate e lo hanno capovolto.

Temperature sopra i 40 gradi

Gli incendi in Australia hanno distrutto più di mille case negli ultimi mesi, con lo Stato del Nuovo Galles del Sud in testa a questa triste classifica. Le temperature hanno superato i 40 ° C in ogni Stato all'inizio della settimana.

Le ripercussioni politiche

Intanto non è piaciuto ai suoi connazionali il premier australiano Scott Morrison che mentre il paese scontava l'esordio dell'emergenza incendi se n'è andato a trascorrere il natale alle Hawaii con moglie e figlie. I suoi sforzi per calmare le acque sono stati vani e nonostante dichiarazioni come questa : " La natura della sfida è grande e quindi nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire continuerà ad essere difficile. Vorrei che avessimo notizie migliori a San Silvestro, ma una notizia che ci consola è lo straordinario spirito degli Australiani. Abbiamo già affrontato questi disastri in passato superandoli".

Il murales cancellato diventato virale

Così un murales che lo ritrae in camicia awaiana e cocktail in mano è diventato virale sui sociale ed è pure stato stampato sulle T-shirt prima di venire cancellato. Morrison, 51 anni, in carica dall'agosto del 2018 alla guida di una colazione nazional-liberale, sostiene inoltre che il cambiamento climatico non influisce sugli incendi. Intanto molte campagne australiane sono ormai carbonizzate.