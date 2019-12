3 morti per una sparatoria in una chiesa del Texas

La sparatoria avvenuta in una chiesa di White Settlement, in Texas (USA), ha prodotto 3 morti incluso l'uomo che ha aperto il fuoco. Lo riferiscono fonti della polizia, secondo le quale è morta anche la persona ferita che era stata trasportata in ospedale. Le indagini intanto proseguono e resta da accertare il motivo che ha spinto l'aggressore ad aprire il fuoco. Nella chiesa erano presenti guardie armate private. Le immagini mostrano i fedeli cercare riparo mentre l'uomo ha sfoderato un fucile col quale ha iniziato a fare fuoco e viene abbattuto dalle guardie.

La scena passata sui social

Lo shock è stato amplificato dal fatto che la messa del mattino veniva trasmessa in streaming in diretta sui social media così che molti hanno potuto assistere alla scena di violenza. Secondo alcuni commentatori la rapida risposta delle guardie ha evitato che si producesse una vera e propria strage. Va ricordato che in Texas ci sono state numerose gravi sparatorie. In agosto a El Paso in un negozio sono state abbattute 22 persone. I recenti cambiamenti nella legge del Texas consentono ai possessori autorizzati di trasportare armi da fuoco nei luoghi di culto.