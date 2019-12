Gran Sasso: morti tre alpinisti

In genere non scrivo questo tipo di messaggi, ma come Guida Alpina mi sento questa mattina di doverlo fare. Purtroppo...

Tre alpinisti morti in poche ore sul Gran Sasso . Sette in tutto nell'ultimo mese. Le ultime due vittime, due ragazzi sotto i 30 anni i l quotidiano locale Il Centro riporta la loro identità ), sono stati trovati sul versante teramano. Assieme ad altri due escursionisti hanno pernottato al rifugio Franchetti, poi giovedì mattina, mentre andavano verso la ferrata Ricci, sono scivolati sulla neve finendo a valle mentre gli altri due hanno dato l'allarme.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.