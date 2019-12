Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 3 dicembre 2019

Euronews Sera, le principali notizie della giornata nel quotidiano appuntamento con l'informazione.

70 anni di Alleanza atlantica. Al via a Londra il vertice Nato. Donald Trump agli alleati: contribuite di più per la difesa. Gli equilbri geopolitici del Patto.

A margine delle celebrazioni Nato, Donald Trump minaccia dazi sino al 100 per cento su numerosi prodotti tipici, soprattutto francesi: una misura ritorsiva a seguito della web tax approvata dalla Francia questa estate.

Ambiente, prosegue la COP25, la Conferenza Onu sul clima, in programma sino al 13 dicembre. Un vertice da cui ci si aspetta molto ma sul quale pesa il disimpegno degli Stati Uniti, che hanno deciso e notificato alle Nazioni Uniti il ritiro dagli Accordi di Parigi. In ogni caso, oggi è stato il giorno di Greta Thunberg: la giovane attivista è rientrata dagli Stati Uniti in catamarano per dirigersi proprio a Madrid per il vertice sul clima.

Sempre in tema di ambiente, vediamo cosa succede in Islanda, nazione insulare dell'Europa settentrionale, paradiso naturale, che tale vuole rimanere. Dal primo gennaio del 2020 il Paese vieta infatti alle navi l'utilizzo di olio combustibile pesante nelle proprie acque territoriali.

Prende il via la legislatura in Spagna: mentre continuano i negoziati per la formazione del Governo, due donne socialiste sono elette alla presidenza delle Camere.

È emergenza freddo nei campi profughi dell'Europa balcanica. In Bosnia i volontari lanciano un appello: i migranti devono essere trasferiti, le temperature rigide ne mettono a rischio la vita.