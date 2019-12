Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 2 dicembre 2019

Abbiamo parlato di crisi e meccanismi per disinnescarla a livello europeo. Quello che non conosce crisi è invece il crimine organizzato : reti che travalicano i confini nazionali, ma che restano sottovalutate da istituzioni e opinione pubblica.

Oggi il sud est della Francia è in ginocchio per il maltempo. Sempre nella giornata di oggi - ma 60 anni fa - il Paese ha vissuto quello che per noi è stato il Vajont, il disastro del Frejus.

Il cambiamento climatico si manifesta in tanti modi. In Spagna, a pochi chilometri dal continente africano, si combatte infatti una strenua battaglia contro la desertificazione. I numeri sono significativi: le aree desertiche sono avanzate di decine di migliaia di chilometri quadrati nell'ultimo mezzo secolo.

Ambiente, Cop 25 al via a Madrid: il Segretario dell'ONU sollecita un intervento tempestivo. " Scegliere tra la speranza - dice - o il punto di non ritorno".

