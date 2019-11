Naufragio a Lampedusa: recuperati i corpi di 5 donne

In un'intervista a 'Mezz'ora in più' il ministro dell'Intero Luciana Lamorgese ha detto che le due navi "hanno chiesto il porto all'Italia e presumibilmente lo avranno . Abbiamo dato il via libera ieri sera alla Ocean Viking e ora ci sono queste due navi".

Tra i 73 migranti ci sono 26 minori, di cui 24 non accompagnati. Alcuni dei migranti hanno ustioni provocate dalla benzina e ferite da arma da fuoco. In mare al largo della Sicilia c'è anche l'imbarcazione di un'altra ong spagnola, la Aita Mari , con a bordo 78 persone.

"Siamo in mezzo a un temporale con onde alte fino a 3 metri - ha detto il capo missione della Open Arms Riccardo Gatti -. Abbiamo chiesto più volte un porto di sbarco, sia all'Italia, che è il porto sicuro più vicino, sia a Malta, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta ".

La barca in difficoltà era stata avvistata da un cittadino nel tardo pomeriggio. Immediato l'intervento delle motovedette della Guardia Costiera, che hanno messo in salvo 149 persone, tra cui 13 donne e 3 bambini . Dopo lo sbarco i migranti sono stati spostati nelle strutture di accoglienza sull'isola.

