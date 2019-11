Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 21 novembre 2019

Genova , ecco come cresce il nuovo ponte che rimpiazzerà il Morandi . Si lavora nei tempi: è stata rispettata la scadenza del 20 novembre entro la quale doveva essere varato in quota il terzo impalcato. Nel frattempo, emergono nuovi inquietanti dettagli sul crollo del viadotto: la procura indaga sugli allarmi sottovalutati.

Trasporto aereo, il futuro di Alitalia . Sono scaduti oggi i termini indicati dal governo per la presentazione di offerte vincolanti per rilevare la compagnia. Dopo il passo indietro di Atlantia, si profila adesso una nuova proroga.

L' economia globale continua a essere molto debole . L'organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo parla di un rallentamento strutturale , più che ciclico. Per quanto riguarda l'Italia, l'OCSE alza le stime di crescita allo 0,4%, ma prevede un aumento del debito.

