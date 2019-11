Tra i temi caldi anche quello della sanità pubblica . Corbyn ha ribadito l'accusa già rivolta nelle scorse settimane al premier Boris Johnson di voler realizzare un accordo di libero scambio con Donald Trump per svendere agli Stati Uniti i servizi pubblici britannici , in particolare la sanità.

Idee chiare sulla Brexit . "Risolveremo tutto in sei mesi - la promessa del leader laburista -. Non abbiamo intenzione di compromettere la nostra relazione commerciale più importante. Troveremo un'intesa che tuteli la produzione e rispetti l'accordo del Venerdì Santo. Poi sottoporremo l'accordo a un referendum assieme alla possibilità di rimanere nell'Unione europea ".

Una citazione di Pablo Neruda - "Potete tagliare tutti i fiori, ma non potrete fermare la primavera" - come chiosa al manifesto laburista più radicale e ambizioso degli ultimi anni . Lo ha presentato a Birmingham Jeremy Corbyn.

