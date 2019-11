Crolla ponte sul fiume Tarn vicino Tolosa: due morti e diversi feriti

Sono due le vittime del crollo di un ponte a nord di Tolosa, in Francia. Nel tardo pomeriggio è stato recuperato il corpo dell'autista di un camion, precipitato nel fiume Tarn. I soccorritori avevano estratto anche una ragazza di 15 anni, che viaggiava con la madre. Salva la donna, non c'è stato nulla da fare per la figlia.

È il bilancio di una tragedia su cui le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta. Potrebbe essere stato il tir a provocare un cedimento, si cercherà di capire se superava le 19 tonnellate indicate come limite massimo della struttura.

"Questo ponte risale agli anni Trenta ed è stato controllato regolarmente, in base alle informazioni che ci ha passato il dipartimento - ha detto Etienne Guyot, prefetto dell'Haute-Garonne - Nel 2017, un'ispezione da parte del Centro specializzato del Ministero dell'Ecologia non ha rivelato alcun problema".

In seguito al crollo del ponte Morandi a Genova, la Francia aveva creato una missione ad hoc, al Senato, per una ricognizione della sicurezza dei ponti nel Paese. Un lavoro che aveva riscontrato la pericolosità di alcuni punti nella rete stradale, per le quali aveva richiesto una sorta di "Piano Marshall" delle infrastrutture.