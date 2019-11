La escalation di violenza fra Gaza e Israele ancora alta mentre arrivano voci di tregua raggiunta

Sale a 30 il numero dei palestinesi uccisi nell'escalation della violenza tra Israele e Gaza (cinque nelle ultime ore in aggiunta ai 26 registrati ieri), iniziata lo scorso martedì in seguito all'uccisione da parte israeliana del comandante della Jihad islamica palestinese a Gaza. Mentre durante l'ultima notte le offensive non sono cessate con la nuova serie di razzi lanciati dall'una e dall'altra parte.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.