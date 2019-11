Egitto: grave incendio in un oleodotto uccide almeno 7 persone

Sette persone sono morte durante un grave incendio scoppiato mercoledì, in seguito a una fuga di gas da un oleodotto a Ezbet El Masoud, nel Governatorato di Buhayra, in Egitto . Secondo il presidente della Petroleum Pipelines, Abdel-Moneim Hafed, l'incidente è stato causato da tunnel scavato da alcuni ladri di petrolio nel pomeriggio. Il tunnel è stato chiuso e l'incendio domato da una squadra di tecnici della compagnia petrolifera.

