Israele ammonisce Gaza: fermate i razzi

Benjamin Netanyahu: Ieri ho detto che non vogliamo l'escalation, ma che risponderemo ad ogni attacco contro di noi e risponderemo in modo molto efficace. La Jihad islamica farebbe bene a capirlo adesso, diversamente sarà troppo tardi.

Da martedì con l'inizio delle ostilità sono 23 i palestinesi uccisi negli attacchi condotti da Israele contro obiettivi della Jihad islamica a Gaza. Con la frontiera blindata e l'aviazione in agguato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione straordinaria di governo per fare il punto e ammonire i jihadisti.

