Siria: Israele lancia decine di razzi contro Damasco

"Le regole sono cambiate - dichiara il ministro della difesa di Israele, Naftali Bennet - chiunque spari durante il giorno, non dormirà di notte. Come la settimana scorsa e anche questa settimana. Il nostro messaggio per i leader iraniani è semplice: ovunque siano i tentacoli della vostra piovra, noi li recidiamo".

Prove di forza tra chi ha i razzi a gittata più lunga e precisa. Israele e Siria , con il preponderante ruolo iraniano , si scambiano cortesie belliche. Le forze armate israeliane annunciano via di twitter di aver centrato, per ritorsione, obiettivi militari iraniani nel territorio controllato da Damasco.

