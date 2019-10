Libano, secondo giorno di proteste: 2 morti

Continuano in Libano le manifestazioni contro le annunciate imposte su generi di grande consumo, come sigarette e benzina, ma anche su prodotti tecnologici come Watsapp.

Per il secondo giorno di fila si sono registrati scontri con la polizia e si contano anche due morti e una sessantina di feriti. Le vittime sono due cittadini siriani, uccisi dalle inalazioni di fumo dopo un incendio appiccato a un negozio del centro. I manifestanti scesi in piazza si dicono esasperati.

"Devo fare la dialisi a giorni alterni, in questi giorni ho chiesto a diverse stazioni della benzina per andare in ospedale a Hamoud per la dialisi e me l'hanno rifiutata. Sono una donna malata, ho mandato il mio unico figlio all'estero e non può permettersi di offrirmi un trattamento adeguato. Ci sono le spese della farmacia, dei trasporti, delle banche, ho un sacco di scadenze da rispettare", spiega una anziana donna.

Alla crisi economica che da anni colpisce il Libano e che ha spinto sotto la soglia della povertà molti cittadini, si accompagna una profonda crisi politica. Le opposizioni, a partire dalla minoranza cristiano-maronita, chiedono le dimissioni del premier Saad Hariri, accusato di incapacità nell'affrontare i problemi del paese.