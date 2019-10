La Old National gallery di Berlino ospita la mostra "Fighting for Visibility"

"Lotta per la visibilità" - "Fighting for visibility" - è il nome della mostra che celebra in Germania i cento anni dall'ingresso delle donne artiste nell'Accademia delle arti di Berlino, una pietra miliare nella storia dei diritti delle donne in Germania.

Un omaggio a quelle donne che hanno sfidato ogni ostacolo e prodotto arte negli anni precedenti al 1919 e quelle che hanno combattuto per la parità dei diritti.

"Come si sono imposte al pubblico? Come sono riuscite a ottenere un posto nella collezione della Antica galleria d'arte nazionale in Germania e come sarebbero valutati oggi i loro lavori?"

Queste le domande che - spiega il direttore della galleria Ralph Gleis - sono al centro del concetto di questa mostra.

All'inizio del XIX secolo, alcune donne erano riuscite a costruire carriere eccezionali all'interno di un istituto d'arte prevalentemente maschile. Un effetto della riflessione già partita nella prima metà del secolo, questo, e che solo nella seconda vedrà l’affermazione del movimento femminista.

Le opere dell'esposizione si dividono fra quadri e sculture, 60 in tutto, nate 140 anni fa in Germania. Molte di loro, oltre a lottare per la parità dei diritti di voto in politica, si sono riunite in associazioni facendo rete, costituendo associazioni professionali. Mentre per altre, Parigi divenne un vero e proprio rifugio una fase artistica molto importante per il loro movimento.