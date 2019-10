Da Budapest a Vienna, i pendolari della CEU

Nuovo anno accademico e nuova città per la Central European University. L'Università dell'Europa centrale, sfrattata da Budapest per ordine di Viktor Orban, ha trovato casa a Vienna. In quest'anno di transizione sono stati organizzati corsi paralleli, che costringono gli studenti, il personale e i docenti a fare la spola tra le due città.

Euronews ha fatto un viaggio con due professori e un membro dello staff. Constantin Iordachi, professore di storia dalla Romania, si è trasferito nella capitale ungherese 15 anni fa. Questa nuova situazione sconvolge la sua vita familiare.

"Dobbiamo lasciare casa per 2 giorni, 3 giorni a settimana, alcuni colleghi anche per 4 giorni - spiega il professor Iordachi - Dobbiamo sacrificare la nostra vita familiare. E le nostre mogli devono restare con i figli a casa. È una situazione molto insolita quella di aver dovuto costruire un altro campus a Vienna. Ed è stato molto difficile per il personale e per la facoltà".

Il collega del professor Iordachi al dipartimento di storia, Karl Hall, è entrato a far parte del CEU nel 2003. Pensa che la nuova situazione sia molto più difficile per gli studenti.

"Non posso davvero lamentarmi. Siamo molto fortunati ad avere le risorse e le opzioni logistiche per pianificare tutto in anticipo e disporre tutto al meglio - dice il professor Hall - Sono più preoccupato per il benessere dei nostri studenti e penso che valga lo stesso per molti dei miei colleghi. Stiamo ricevendo un gran sostegno, possiamo acquistare i biglietti del treno, disponiamo di alloggi decorosi a Vienna. Ad oggi non abbiamo lamentele, c'è solo la questione di coordinare le nostre attività".

Il nuovo edificio del CEU si trova a circa 15 minuti dalla stazione centrale di Vienna. Da Budapest è possibile raggiungere il nuovo campus in 3 ore se non succede nulla durante il viaggio.

Capita spesso che la durata dello spostamento si raddoppi da 3 a 6 ore a causa di incidenti o altri eventi inaspettati.

"Ho parlato con gli insegnanti e i membri del personale dei dipartimenti che si sono trasferiti a Budapest dopo aver trovato lavoro al CEU - conclude la giornalista di Euronews, Beatrix Asboth - Dicono che nel breve termine faranno i pendolari, ma nel lungo termine pensano che sia meglio trasferirsi a Vienna".