Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 7 ottobre 2019

Euronews Sera: politica, attualità cultura nell'appuntamento serale con l'informazione.

Cambiano gli equilibri in Siria. Le truppe americane si preparano al ritiro dal confine turco per lasciare campo libero ad Ankara nell'operazione militare contro le forze curde, alleate - un tempo - degli stessi americani nella guerra comune contro l'Isis in Siria.

Ancora morti nel Mediterraneo. Un gommone si ribalta al largo di Lampedusa. A bordo circa 50 persone, 22 i migranti salvati.

È stato un fine settimana intenso, quello appena trascorso, sul fronte elettorale. In Tunisia gli elettori hanno premiato Ennahda, partito islamista moderato. In Europa il premier socialista Costa ha vinto le elezioni senza però la maggioranza assoluta mentre in Kosovo il voto ha premiato i partiti all'opposizione. Oggi è anche il giorno dell'incarico a formare un nuovo governo, conferito dal Presidente austriaco a Sebastian Kurz, Cancelliere uscente e leader dei Popolari.

La banca britannica HSBC programma tagli per 10.000 posti di lavoro. L'istituto di credito sta progressivamente spostando il proprio baricentro dall'Europa all'Asia

Gli americani Kaelin e Semenza e il britannico Ratcliffe hanno vinto il Nobel per la Medicina. Hanno scoperto come le cellule sentono che nell’ambiente manca ossigeno, e come si adattano modificando il loro metabolismo e i loro livelli di attività. Domani, martedì, sarà annunciato il premio per la Fisica, mercoledì per la Chimica.