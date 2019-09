Rally: Ogier vince in Turchia e sale in seconda posizione nel Mondiale

Il transalpino Sébastien Ogier vince il Rally di Turchia, guadagnando 30 punti e risalendo in seconda posizione nel Mondiale.

Per Citroen si tratta della prima doppietta stagionale, terzo successo per il vincitore, il quale si ritrova in gioco per vincere il settimo titolo iridato in carriera.

Per Ogier è un crescendo, sino a superare quello che per larghi tratti è il leader della gara, il compagno di squadra Lappi.

A sei mesi dall'ultimo successo, la scuderia festeggia la clamorosa doppietta, grazie al secondo posto ottenuto dal finlandese.

Hyundai, a fronte delle disavventure di Neuville, ottavo, sorride per il terzo posto di Andreas Mikkelsen, artefice di una gara priva di errori.

In classifica generale, l'estone Tanak, nella circostanza costretto al ritiro, comanda con 210 punti contro i 193 di Sébastien Ogier, secondo.

Terzo Thierry Neuville con 180 punti.