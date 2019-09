In Venezuela "va tutto bene"

Il 4 agosto 2017 Delcy Rodriguez, cencelliera venezuelana afferma che il paese va bene e che non esiste una crisi umanitaria. E che il Venezuela è la nazione più felice del mondo.

La realtà che cerca di raccontare il documentario "va tutto bene" è un po' diversa. Non esiste più un laboratorio di analisi degno di questo nome, manca tutto, il 79% degli strumenti chirurgici o l'88% dei medicinali necessari. Non ci sono macchine per raggi X o per fare delle TAC e il 79% degli ospedali versa in condizioni disastrose.

Su queste basi il regista Tuki Jencquel ha girato questo suo lavoro che sembra una pièce teatrale partorita da una mente perversa. È invece la realtà di un paese un tempo ricchissimo oggi in miseria.