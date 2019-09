The Brief From Brussels: tutti gli uomini e le donne di Ursula Von der Leyen

I nomi ci sono tutti: la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen lo annuncia su twitter. Ora si tratta di capire a chi assegnare quale portafoglio.

"I commissari che provengono dagli Stati membri più grandi dell'Unione Europea di solito ottengono i portafogli più importanti - spiega Jon Worth, docente presso il College of Europe -. I commissari dovranno poi ricevere l'approvazione del Parlamento europeo. Ogni commissione parlamentare valuterà il commissario competente: ad esempio la commissione per l'ambiente valuterà il commissario per l'ambiente".

Quando è stata eletta come presidente della commissione, Von der Leyen ha promesso parità di genere nel suo team.

"Dal 1958, ci sono stati 183 commissari, solo 35 erano donne", aveva ricordato durante la sessione di Luglio del Parlamento europeo e dall'elenco attuale trapelano i nomi di 13 donne e di 14 uomini.

Ancor prima dei devastanti incendi in Amazzonia, la presidente eletta aveva promesso di concentrarsi sulla lotta ai cambiamenti climatici ma per farlo dovrà coinvolgere tutti i membri della Commissione europea.

"Per permettere davvero la conversione ecologica delle economie europee, bisognerà agire su diversi fronti - continua Worth. Ci sarà bisogno di una politica energetica e industriale che vadano in quella direzione, forse anche una politica per i mercati finanziari e gli investimenti. Sarà un impegno a tutto campo per la Commissione europea ".

I candidati a Commissari europei non si aspettano un approccio morbido dal Parlamento europeo

Probabilmente uno o due di loro verrà respinto, obbligando i governi nazionali a fornire altri nomi.

GALILEO BATTE IL RECORD: 1 MILIARDO DI UTENTI

Il sistema di navigazione satellitare dell'UE, Galileo, raggiunge 1 miliardo di utenti.

Un numero record che arriva martedi come un regalo per il 15 ° compleanno dell'Agenzia europea per i sistemi di navigazione satellitare con sede a Praga.

1 miliardo di utenti è la stima ottenuta sul numero di smartphone che utilizzano Galileo che sono stati venduti in tutto il mondo.

MISSIONE DIPLOMATICA A CUBA

Missione a Cuba per il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini. Durante la sua visita ha intrattenuto colloqui con il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez.

L'Unione europea ha romosso tutte le sanzioni e ha negoziato un accordo di cooperazione con Cuba nel 2016, il primo accordo di quel genere tra il blocco comunitario e il paese.