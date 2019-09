Grecia: due incendi (dolosi) nell'Attica

Ancora incendi in Grecia.

I pompieri stanno combattendo contro le fiamme su due diversi fronti vicino alla città di Nea MAkri, nell'aTTica orientale. Il primo incendio si è scatenato all'interno di un bosco, nella zona di Livisi. Il secondo fronte di fuoco, pochi minuti dopo, si è propagato nell'area di Agia Marina. Le auotirtà pensano che l'incendio possa essere di natura dolosa.

E' importante ricordare che si tratta del settimo incendio scoppiato nella stessa zona negli ultimi 9 giorni - spiega il segretario generale della Protezione civile - Abbiamo già inviato una squadra per far luce sulla cosa, mentre noi restiamo qui, le fiamme adesso sono sotto controllo ma a bruciare sono parecchi alberi, e il vento è frote, quindi l'allarme non è ancora rientrato"

Le autorità sarebbero sulle tracce di un sospettato, secondo quanto ha riferito alla radio il governatore della regione. Intanto gli abitanti di Livisi e Neos Voutzas sono stati evacuati in via precauzionale anche se, stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco, gli insediamenti pricnipali non sarebbero direttamente minacciati dalle fiamme.

All'opera ci sono 98 vigili del fuoco e 39 veicoli del dipartimento Operazioni speciali, tra cui 4 gruppi di escursionisti che operano a terra.