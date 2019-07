All'asta la Aston Martin DB5 di James Bond

E’ stata definita "l'auto più famosa del mondo". L’Aston Martin DB5 del 1965. La vettura, guidata da James Bond in Missione Goldfinger, il terzo film della saga con protagonista Sean Connery, andrà ora all’asta a metà agosto da Sotheby's. Intanto per l’occasione sono già numerosi gli eventi. Con tanto di sorprese.

La leggendaria auto è stata completamente restaurata con l'assistenza della casa madre, è dotata di tutti i tredici gadget installati dall'Mi6, perfettamente funzionanti: dallo schermo posteriore antiproiettile al sistema di espulsione del sedile passeggero. Ha solo 30mila km e può tranquillamente circolare per strada.

UNA VETTURA DA FILM

Sulla vettura in esposizione al momento si trovano ancora tutti quegli effetti usati nelle pellicole di 007, ci spiega Barney Ruprecht, un rappresentante della casa d’asta. In poche parole il modello ha le caratteristiche futuribili che Q, il maestro dei gadget, ha installato nel film Missione Goldfinger, ovvero: mitragliatrici nascoste nei parafanghi, speroni che spuntano dall'asse posteriore per tranciare le gomme dell'avversario, scudo antiproiettile che emerge dal bagagliaio a proteggere il lunotto posteriore, scanner radar e targhe intercambiabili.

Ovviamente è tutto un gioco. Le aggiunte, in vista dell'asta, sono un telefono nella portiera del guidatore e uno spazio per nascondere le armi sotto il sedile.

L’Aston Martin DB5 è pronta ad infrangere il record di 13 anni fa, quando venne comprata per 2 milioni di dollari dal collezionista che ora ha deciso di rimetterla in vendita. I fan milionari sono già pronti per cercare di conquistare il rarissimo modello di Aston Martin (soltanto tre esemplari prodotti). Secondo i rumors potrebbe essere venduta per la modica cifra 6 milioni di dollari. Superando ogni record. Per chi volesse provare l’ebrezza di toccare la famosa auto dell’agente segreto più amato al mondo, non deve fare altro che volare negli States. E sognare per qualche ora. O perché no... partecipare all’asta. Milioni di euro permettendo.