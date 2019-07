Tornano i motori a tutto gas di "Fast & Furious"

Luke Hobbs e Deckard Shaw sono tornati. A Londra un red carpet d’eccezione per la premiere di "Fast & Furious - Hobbs & Shaw)", il film spin-off dalla saga ad alta velocità, diretto dal regista David Leitch.

Dopo otto film e quasi 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, il franchise punta sui due personaggi centrali come il poliziotto tutto muscoli e un delinquente in cerca di vendetta per il fratello, interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham, che agiscono “da soli”, staccandosi dalla star di Fast &Furious Vin Diesel: questa volta, il suo Dom Toretto non c’è. “Siamo felici di essere qui a Londra perché l'80% del cast è britannico”, ci racconta Statham. “Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto."

Bionda e fisicata più che mai l'attrice inglese Vanessa Kirby che interpreta un agente dell'MI6. Un ruolo molto dinamico come ci racconta. "Mai nella mia vita avrei pensato di essere un agento dei servizi di intelligence. Un ruolo molto faticoso, soprattutto dal punto di vista fisico, ma non potevo mollare, anche se mi sentivo stanca. Ogni giorno si ricominciava. E’ stato davvero impegnativo.

Nel film anche Helen Mirren che interpreta la madre di Shaw e nel ruolo di Brixton, l'attore inglese Idris Elba, il “Superman nero”, come si definisce lui stesso. Ma attenzione a non chiamarlo il James Bond di colore.

"Fast & Furious-Hobbs & Shaw" sarà nelle sale italiane dall'8 agosto.