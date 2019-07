Tutti i migliori meme che prendono in giro FaceApp

La frenesia che ruota intorno all'applicazione FaceApp, nonostante gli allarmi per possibili violazioni della privacy degli utenti, ha avuto come effetto positivo quello di scatenare l'immaginazione collettiva. In molti hanno preso la palla al balzo per lanciare messaggi d'allarme sul cambiamento climatico o sulla deriva che potrebbe prendere la politica nazionale o internazionale da qui a qualche anno. Uno dei filoni su cui si sono scatenati di più gli utenti è naturalmente quello russo: l'app, basata a San Pietroburgo, ha dovuto emettere un comunicato in cui specifica che i dati degli utenti non verranno condivisi con il governo di Putin.

Putin occupato, in questo momento, con i dati che avete ceduto a FaceApp

La Russia che raccoglie e salva le foto delle nostre facce mentre gli americani usano FaceApp

Putin che guarda tutti i dati raccolti grazie a FaceApp

Putin prima e dopo, senza ritocchi. Foto condivisa dall'account DarthPutinKGB... .... ...

Anche la TV russa si è divertita con FaceApp. Questo non è un fotomontaggio.

Boris Johnson e Trump

Boris è sulla buona strada per diventare primo ministro inglese? Più di qualcuno vi ha visto un parallelismo...

Questo è quanto si ottiene se si usa FaceApp sul numero 10 di Downing Street, residenza del premier britannico.

La connessione con Macron

Lo stesso meme è stato usato sia per prendere in giro Johnson che il presidente francese Macron.

Altri fotomontaggi sono di gusto discutibile e prendono in giro la sposa di Macron, Brigitte.

Secondo questo utente francese, Macron assomiglierà nel 2027 piuttosto a Marion Maréchal-Le Pen, dirigente della forza di estrema destra e nipote di Marine.

C'è invece chi pensa che prenderà una strada più moderata...

C’est très réaliste Faceapp pour Macron Publiée par Clément Messence sur Jeudi 18 juillet 2019

In Spagna

Gli internauti prendono di mira le lungaggini e le liti per formare il nuovo esecutivo.

In Italia

Qui non serve commentare le foto, giusto?

Ci sono anche i meme sul cambiamento climatico, e forse sono i migliori

Meduse vs plastica

Un ottimista

Un pessimista

Un battitore libero.