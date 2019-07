Garziera: "La nostra Programma 101 ha dato una grossa mano per andare sulla Luna"

In occasione del 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, vi proponiamo un'intervista esclusiva con Gastone Garziera, uno dei progettisti della Olivetti (assieme a Pier Giorgio Perotto e Giovanni De Sandre), nel team di, che negli anni '60 sviluppò la Programma 101, considerato il primo personal computer della storia.

Quella macchina avveniristica venne acquistata dalla NASA, che la utilizzò per fare i calcoli della traiettoria Terra-Luna dell'Apollo 11.

Garziera ci ha raccontato la storia di un'epoca forse irripetibile per la tecnologia italiana. Scoprirete come la NASA ha utilizzato il calcolatore made in Italy e in hce modo ha dato un contributo essenziale per la riuscita della missione.