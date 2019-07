British Open: "tagliati" Tiger Woods e Rory McIlroy, al comando Holmes e Lowry

PORTRUSH (IRLANDA DEL NORD) - Se ne vanno a testa bassa Tiger Woods e, soprattutto, l'idolo di casa Rory McIlroy: due dei favoriti del British Open, per la prima volta al Royal Portrush - in Ulster - sono stati "tagliati", dolorosamente ma giustamente.

Due giorni di modeste prestazioni per Tiger e Rory, che avevano già compromesso il futuro al "The Open" con uno dei peggiori primi giri delle loro carriere.

Nel secondo giorno, non sono riusciti a rimontare. Nonostante un buon secondo giro (70 colpi), Tiger Woods ha chiuso a 6 sopra il par, impossibile sperare nella qualificazione.

Per la prima volta in 83 tornei giocati insieme, Tiger Woods e Phil Mickelson (altra vittima illustre) non hanno superato, entrambi, il taglio.

Cambio generazionale?

"Ho bisogno di riposo e di tornare a casa". Tiger Woods golfista americano

Tanta delusione per il pubblico di casa, per un Rory McIlroy decisamente sotto tono, forse penalizzazo dalla troppa pressione su di lui.

Si salva all'ultimo tuffo, viceversa, Francesco Molinari, campione in carica del British Open. Con un ottimo secondo giro (chiuso a -2), l'italiano riesce a qualificarsi per le buche di sabato e domenica.

In testa, ora sono in due: l'americano J.B. Holmes e l'irlandese Shane Lowry, che - grazie a sei birdie e due bogey - ha recuperato un colpo di ritardo e ha appaiato l'avversario a -8.

Fiato sul collo, per loro, da parte dei golfisti di Sua Maestà: gli inglesi Tommy Fleetwood e Lee Westwood, che seguono a -7.

L'impresa di giornata (6 colpi sotto il par) è del sudafricano Justin Harding, che raggiunge proprio il -6, insieme all'australiano Cameron Smith e l'inglese Justin Rose.

Nonostante finora non abbia entusiasmato, rimane in scia anche l'americano Brooks Koepka, con -5.

Risultati, statistiche, storie e curiosità del British Open sul sito ufficiale del torneo.