Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 12 luglio 2019

Nel tg di questa sera in primo piano la Turchia dove arriva una fornitura di missili russi S400; preoccupazione alla NATO, ma Ankara sdrammatizza: potremmo comprare anche i patriots americani.

I rapporti tra Iran e Gran Bretagna: altri due arresti nell’equipaggio della petroliera iraniana sequestrata a largo di Gibilterra, sembra una ritorsione per il blocco della nave British Heritage nello stretto di Hormuz da parte delle navi dei pasdaran; oggi Londra ha mandato un cacciatorpediniere nel Golfo persico. Sullo sfondo la corsa per la successione di Theresa May a Downing Street con il ministro degli esteri Jeremy Hunt e Boris Johnson che si rincorrono su posizioni anti-iraniane.

È stato vittima di uno scambio di persona Mered TesmafarianBehre, l’eritreo arrestato nel 2016 e presentato come il capo dei capi di una rete di trafficanti di migranti. La corte d’assise di Palermo riconosce l’errore, Behre è stato liberato dopo tre anni di prigione. Durante la detenzione si era sempre detto innocente.

l caso di François de Rugy, il ministro dell’ambiente francese, accusato di sperperare il denaro dei contribuenti in cene e ristrutturazioni, dice che non si dimette e nega quella che forse è l’accusa più odiosa e cioè di occupare una casa popolare nella Loira atlantica, ha detto di averla presa in affitto per accogliervi i suoi figli durante il weekend a prezzo di mercato senza sapere che era una casa popolare.

Sempre in Francia dove si è tenuta l'ultima udienza di un processo che fa riflettere sulle relazioni tra dipendenti e vertici aziendali in anni ormai lontani dall'epoca delle rivendicazioni e conquiste sindacali. È in dirittura d'arrivo il processo France Telecom che vede alla sbarra alcuni dirigenti accusati di aver creato un clima tale in azienda da aver portato numerosi dipendenti, in diverse città francesi, al suicidio.

Andiamo ora all’europarlamento, dove si ritrovano isolati gli eurodeputati dell’estrema destra che non ha ottenuto incarichi di rilievo nelle commissioni.

E ancora nel tg Dow Jones da record negli Stati Uniti e l'acquisto da parte del Barca di Antoine Griezmann infineil festival di Montreux in Svizzera, tra gli ultimi ad esibirsi il cantante e attore gallese Tom Jones.