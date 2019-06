La linea diretta di Putin su economia interna e qualità di vita dei cittadini

Aumentare lo standard di vita dei cittadini e garantire loro la sicurezza a lungo termine. E' il leit motiv che ha caratterizzato la linea diretta del presidente Vladimir Putin, nella maratona televisiva in cui Putin ogni anno risponde alle domande e alle richieste di alcuni cittadini.

Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

"I redditi reali si sono ridotti negli ultimi anni, - ha detto il capo del Cremlino -; il calo maggiore si è registrato nel 2016. Ora però i redditi si stanno gradualmente riprendendo"

Putin ha fatto anche riferimento alla sua controparte ucraina, il governo recentemente eletto, affermando che il destino dei soldati ucraini imprigionati è legato ai russi detenuti Ucraina.

"Questioni come queste non dovrebbero essere risolte in modo isolato. Prima di tutto bisogna pensare al destino di queste persone che non ci sono indifferenti, inclusi i cittadini delle federazione russa che si trovano in uan situazione simile in ucraina", ha detto al riguardo il presidente russo.

Il capo del Cremlino si è detto pronto inoltre a incontrare Donald Trump, pur criticando aspramente le minacce verso l'Iran e il comportamento sulle questioni commerciali con la Cina:

"Il dialogo è sempre una cosa positiva, c'è sempre grande voglia di dialogo. Se anche gli USA mostrassero interesse verso il dialogo, noi saremmo pronti, sempre se lo sono anche loro".

La nostra corrispondente da Mosca Galina Polonskaya ha sintetizzato le questioni affrontate nella diretta:

"Perché le paghe e la qualità di vita sono cosi basse, Perché la Russia ha avuto bisogno di una rete internet sovrana come alleggerire la pressuione che grava sul business - e Vladimir Putin è un alieno rispetto agli altri?. Quest'anno la linea diretta del presidente è durata piu' di 4 ore con il focus su problemi interni del paese. Per lo stesso Putin la questione maggiore per il paese è rappresentata dalla volontà di far crescere la produttività"